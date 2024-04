Malu Dreyer gewinnt Nach verlorener Pokal-Wette: Anke Rehlinger muss Saumagen essen

Nach dem Sieg des 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal-Halbfinale beim 1. FC Saarbrücken wird die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) demnächst eine verlorene Wette begleichen und Saumagen auf den Teller bekommen. Das soll am 23. Mai geschehen, wenn Rehlinger gemeinsam mit ihrer rheinland-pfälzischen Amtskollegin Malu Dreyer (SPD) bei Feierlichkeiten aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums des Grundgesetzes in Berlin weilt, wie die Staatskanzlei in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte.