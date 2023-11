Nationalmannschaft Magath über DFB-Team: „Nicht konkurrenzfähig“

Der frühere Bundesliga-Trainer Felix Magath hält den Zustand der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für bedenklich. „Im Augenblick, das muss ich so klar sagen, sind wir nicht konkurrenzfähig“, schrieb der 70-Jährige in dem zum Funke-Verlag gehörenden „Hamburger Abendblatt“. Zuletzt hatte die DFB-Auswahl unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann in Berlin gegen die Türkei (2:3) und in Wien mit 0:2 gegen Österreich verloren.