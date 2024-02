DFB-Pokal Magath, Brehme, Rehhagel: Karriere-Einstieg in Saarbrücken

Auch Magath lacht bei dieser Anekdote. „Streng genommen war das mein erster Spieler-Transfer“, sagt er der dpa: „Ich habe eine Woche mit Brehme trainiert. Ich habe etwas in ihm gesehen und habe mich gewundert, dass der HSV ihn nicht genommen hat. Also habe ich aus alter Verbundenheit in Saarbrücken angerufen und konnte sie überzeugen, ihn zu nehmen. Im Endeffekt hatten alle was davon: Andy Brehme, der FCS und, wenn man auf die Entwicklung schaut, sogar ganz Fußball-Deutschland.“ Eine Provision habe er aber nie verlangt, „der FC war wie immer klamm“.