Bundesliga : Leipzig-Trainer Rose stärkt Werner: „Braucht Vertrauen“

Leipzig Nach seinem trotz eines Tores unglücklichen Pokalauftritts hat RB Leipzigs Trainer Marco Rose seinem Stürmer Timo Werner das Vertrauen ausgesprochen.

Zuvor hatte der bis Anfang Januar zwei Monate verletzte Werner gute Möglichkeiten vergeben und war in zahlreichen aussichtsreichen Situationen ins Abseits gelaufen. Eine Auswechslung kam für Rose nicht infrage. „Ich hätte ihn auch 180 Minuten draufgelassen. Ich weiß, wie es für einen Stürmer ist. Der braucht Vertrauen“, sagte der 46-Jährige und bemängelte: „Ich finde es schade, dass die Stimmung am Kippen ist.“ Werner hatte sich nach seinem Treffer in Richtung Fanblock gedreht und die Hand an sein linkes Ohr gehalten.