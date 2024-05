DFB-Pokal Lauterns Ehrmann hofft mit blauem Auge: „Kampf“ im Finale

Er hoffe, dass „einige so aussehen wie ich heute“, sagte der 65-Jährige, der nach einem Fahrradunfall mit blauem Auge bei der offiziellen Pokal-Übergabe im Berliner Roten Rathaus saß. „Für die Region“ in der Pfalz sei das Endspiel des FCK, der in der 2. Liga gerade so die Klasse gehalten hatte, „sensationell“.