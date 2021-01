DFB-Pokal : Lars Bender gegen Hoffenheim in der Leverkusener Startelf

Leverkusen Der langjährige Stamm-Kapitän Lars Bender steht bei Bayer Leverkusen erstmals seit ziemlich genau einem Monat wieder in der Startelf.

Der Ex-Nationalspieler beginnt im Nachholspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals, nachdem er zuletzt am 13. Dezember gegen Hoffenheim in der Startformation gestanden hatte. Danach war er wegen Oberschenkelproblemen ausgefallen, am Samstag gegen Bremen (1:1) gab der 31-Jährige, der am Saisonende seine Karriere beenden wird, ein knapp halbstündiges Comeback. Bender hatte vor der Saison das Kapitänsamt an Charles Aranguiz abgegeben. Da dieser weiter fehlt, führt er das Team gegen Frankfurt dennoch aufs Feld. Der Chilene Aranguiz steht aber erstmals seit drei Monaten wieder im Kader.