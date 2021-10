DFB-Pokal : Krauß gibt nach Kopftreffer Entwarnung: „Mir geht es gut“

Nürnberg Der Nürnberger Tom Krauß erleidet im DFB-Pokal-Fight gegen den HSV einen heftigen Kopftreffer. Mit dem Thema Gehirnerschütterungen befassen sich gerade erst wieder die Regelhüter des Fußballs.

Schiedsrichter Bastian Dankert winkt im DFB-Pokal-Fight am Dienstagabend sofort die Ärzte herbei. Krauß liegt vorübergehend regungslos auf dem Rasen. Erneut sorgt ein Kopftreffer im Fußball für einen Schockmoment und befeuert die Debatte über die Risiken im Luftkampf.

Mit bandagiertem Kopf gab Krauß während seiner Auswechslung kurz nach der Halbzeit noch auf der Trage mit Daumen hoch Entwarnung. Am Tag danach gab es große Erleichterung: Der 20-Jährige durfte noch am Mittwoch das Krankenhaus verlassen, er erlitt eine Gehirnerschütterung. „Mir geht es schon wieder ganz gut. Vor allem möchte ich mich für all die lieben Genesungswünsche bedanken. Das hat richtig gut getan und mich emotional berührt“, sagte Krauß, der sich über die Anteilnahme auch von Muheim freute. „Er hat sich gemeldet und entschuldigt. Eine tolle Geste.“