Aus gegen Zweitligisten : Kölner Pokal-Pleite macht Coach Gisdol „kirre und verrückt“

Köln Der erste Viertelfinal-Einzug im Pokal nach elf Jahren war für den 1. FC Köln zum Greifen nah. Doch dann verspielte der FC eine 2:0-Führung bei Zweitligist Jahn Regensburg, verschoss in der regulären Spielzeit einen Elfmeter und schied schließlich im Elfmeterschießen aus.

Wochenlang hatten die FC-Verantwortlichen in sportlich schwierigen Zeiten erklärt, man brauche einfach ein Erfolgserlebnis, um Selbstvertrauen zu kommen. Nun hatten sich die Kölner mit einen wichtigen 3:1-Sieg gegen Bielefeld im Rücken eine schnelle 2:0-Führung im Pokal-Achtelfinale bei Zweitligist Jahn Regensburg herausgespielt. Und verspielten die große sportliche und wirtschaftliche Chance durch eine Niederlage im Elfmeterschießen. „Es wäre so einfach gewesen, noch ein Erfolgserlebnis zu haben“, haderte Gisdol: „Und dann bringen wir uns wieder in die Situation, dass wir mit einem negativen Gefühl rausgehen.“