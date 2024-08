Fußball Knifflige Mission: BVB-Coach Sahin wirbt um Zeit und Geduld

Schon vor dem ersten Pflichtspiel am Samstag (18.00 Uhr/Sky) gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck im Hamburger Volkspark-Stadion verspürt der Coach Fortschritte: „Wir sind noch in den Flitterwochen. Aber ich habe in jeder Trainingseinheit das Gefühl, dass jeder weiß, worum es geht. Man kann erkennen, wohin wir wollen. Die Richtung stimmt.“