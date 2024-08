DFB-Pokal Karlsruher SC nimmt Pokalhürde in Lotte problemlos

Im Stadion am Lotter Kreuz starteten die Gäste ideal in die Partie und kamen bereits in der 2. Minute durch David Herold, der aus 18 Metern traf, zum Führungstreffer. Lottes Torhüter Laurenz Beckemeyer gab dabei keine gute Figur ab. In der 21. Minute traf Marvin Wanitzek ebenfalls aus der Distanz mit einem Linksschuss zum 2:0. Ein Eigentor von Johannes Sabah (49.), ein Treffer des georgischen Nationalspielers Budu Siwsiwadse (69.) sowie ein Tor von Bambase Conte (82.) besiegelten die Niederlage für die Gastgeber.