DFB-Pokal „Junkie“ Rose nach Pokal-Aus: „Tut schon weh“

Die Leipziger hatten den Pokal in den vergangenen beiden Jahren gewonnen und damit die ersten beiden Titel der noch jungen Club-Geschichte geholt. Lange aufhalten mit der „unnötigen Niederlage“, könne man sich aber nicht, sagte Rose. „Wir haben gar keine Zeit, lange darüber nachzudenken, weil wir uns darum kümmern müssen, in der Liga wieder Punkte zu holen und weil wir am Dienstag schon wieder Champions League in Belgrad spielen“, sagte Rose mit Blick auf das nun anstehende Programm.