DFB-Pokal Joker Vertessen rettet Union bei Svenssons Einstand

Und so wirkte die Union-Defensive zunächst auch noch unsortiert. In der dritten Minute ließ Greifswalds Johannes Manske ein Missverständnis von Querfeld und Berlins Torwart Frederik Rönnow ungenutzt, aber sein Schuss auf das leere Tor war zu schwach, sodass der Berliner Torhüter den Ball noch vor der Linie erreichte. Der Favorit benötigte einige Zeit, um in die Partie zu kommen und den Viertligisten in dessen Hälfte zu drücken. Klare Möglichkeiten waren im ersten Spielabschnitt aber Mangelware.