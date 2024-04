DFB-Pokal Im Halbfinale: Funkel verzichtet auf Lauterns Top-Stürmer

Das brisante Derby wird in der Saar-Pfalz-Region seit Wochen mit Spannung erwartet. „Wir bereiten uns auf Saarbrücken wie auf ein Ligaspiel vor. Ein Halbfinale spielt man aber nicht alle Tage. Ich freue mich auf das Spiel“, sagte Funkel. „Es werden zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinandertreffen. Die Ansprache an die Mannschaft wird ein bisschen anderes sein. Es ist ein Endspiel, um ein Endspiel zu erreichen. In der Liga kann man anders an die Sache herangehen. Was ich anders machen werde, werde ich aber natürlich nicht verraten“, betonte der 70 Jahre alte Trainer-Routinier.