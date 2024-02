DFB-Pokal Im Bus durch die Nacht: Lauterns schwere Heimreise nach Coup

Doch Grammozis weiß, dass der coole Auftritt in der Hauptstadt wenig wert ist, wenn die neue Aufbruchstimmung der Roten Teufel nicht in der 2. Liga konserviert wird. 4:1 gegen Schalke, 3:1 in Berlin. Plötzlich ist die Welt der Pfälzer rosarot. „Ich mahne davor“, setzte der FCK-Trainer zu einem ihm wichtigen Satz an. Vor kurzer Zeit sei noch „alles in Trümmern“ gewesen. Jetzt sei plötzlich alles toll. Dieses Spiel mache er nicht mit.