Fußball-Bundesliga Hofmann: Leverkusens Pokal-Auftritt „Warnschuss“ für Leipzig

Anlass für Debatten gibt nach den Eindrücken von Jena aber eher die Offensive. Abseits von Hofmanns Tor sorgte lediglich ein Pfostentreffer von Amine Adli in der ersten Halbzeit für Unruhe in der Abwehr des Thüringer Regionalligisten. „Wir haben versucht, Dinge zu erzwingen, statt ruhig zu bleiben und noch einmal zu verlagern, was eigentlich unsere Stärke ist“, attestierte Hofmann. Es habe die Klarheit und die Souveränität gefehlt.