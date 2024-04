DFB-Pokal Hilft der „Wettergott“? Saarbrückens Sorgen vor Halbfinale

Jetzt darf es nur keine „Mistgabeln regnen“, wie es im Saarland so schön heißt. Das brisante Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern ist für den 1. FC Saarbrücken schon „ein Jahrhundertspiel“. Dabei steht angesichts des erneuten Starkregens an Ostern noch gar nicht zu 100 Prozent fest, ob das DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) überhaupt wie geplant angepfiffen werden kann. „Wir zweifeln am Wettergott“, sagte Saarbrückens Pressesprecher Peter Müller. „Es ist Pokal und es regnet in Saarbrücken.“