DFB-Pokal : Hertha-Trainer Schwarz: „Anspruch, ins Finale zu kommen“

Berlin Hertha-Trainer Sandro Schwarz geht mit hohen Zielen in den DFB-Pokal.

„Es ist unser Anspruch, erfolgreich zu starten am Sonntag in Braunschweig. Natürlich ist es auch unser Anspruch, ins Finale zu kommen“, sagte der 43-Jährige. Zunächst gelte es jedoch die erste Hürde zu nehmen, die Schwarz als „sehr schwierig“ bezeichnete. Die Berliner treten am Sonntag (18.01 Uhr/Sky) bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig in der ersten Runde des DFB-Pokals an.