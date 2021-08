DFB-Pokal : Hertha-Trainer lobt Siegtorschütze Selke: „Stresst Gegner“

Berlin Trainer Pal Dardai hat den lange umstrittenen Stürmer Davie Selke nach dem Siegtor für Hertha BSC im DFB-Pokal beim SV Meppen ausdrücklich gelobt.

„Alles, was er in der Kabine macht, was er auf dem Platz macht, wir sind zufrieden mit ihm. Selbst, wenn er nicht gut spielt, er stresst die Gegner, er stört. Er nimmt die Mannschaft mit, und das brauchen wir“, sagte Dardai.

Selke hatte am Sonntag in der Nachspielzeit per Kopfball das 1:0 für den Berliner Fußball-Bundesligisten gegen den Drittligisten erzielt. Auch in Meppen war er zuvor von Fans des Gegners von der Tribüne aus verbal attackiert worden. „Das Gute ist, dass ich es gewohnt bin, wenn mal der eine oder andere Spruch von der Tribüne kommt. Das hat mir nichts ausgemacht. Für mich war es einfach wichtig, dass wir uns als Mannschaft belohnt haben“, sagte Selke.