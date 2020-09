Corona-Krise : Hertha-Stürmer Piatek droht Quarantäne-Pause im Pokal

Berlin Hertha BSC muss wegen einer drohenden Quarantäne womöglich beim DFB-Pokalauftakt auf Torjäger Krzysztof Piatek verzichten.

Der polnische Fußball-Nationalspieler sei „entgegen der Absprache“ mit zum Nations-League-Spiel der Polen im Corona-Risikogebiet Bosnien-Herzegowina am Montag gereist, sagte Hertha-Manager Michael Preetz am Sonntag dem „Kicker“. Bei seiner Rückkehr müsste sich Piatek (25) wohl für mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben und würde dem Berliner Bundesligisten damit im Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig am Freitag fehlen.