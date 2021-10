DFB-Pokal : Hazard erlöst den BVB gegen Ingolstadt

Dortmund Das hatte sich Borussia Dortmund leichter vorgestellt. Der Titelverteidiger zieht mit 2:0 gegen den Zweitliga-Letzten FC Ingolstadt ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Die Entscheidung bringt ein Spieler, der eigentlich geschont werden sollte.

Die vielen Umstellungen in der Startelf und der große Personalnotstand machten dem BVB gegen den Zweitliga-Letzten zu schaffen. Zwar übernahm er von Beginn an die Regie, erspielte sich bei aller Dominanz jedoch keine Torchancen. Gegen die sehr defensiv ausgerichteten Zweitligisten mangelte es dem Aufbauspiel an Tempo, Ideen und Tiefe. So musste Gäste-Keeper Fabijan Buntic in den ersten 25 Minuten nur selten eingreifen.