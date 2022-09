DFB-Pokal : „Hat gutes Gleichgewicht“: Juwel Tel gefällt den Bayern

Köln Mathys Tel behauptete sich im Ensemble der Bayern erstaunlich gut. Bei seinem Startelf-Debüt im Pokal traf er und überzeugte auch sonst. Wichtig für seine Entwicklung war ein „Einlauf“ der Kollegen.

In den ersten Wochen, so erzählte Julian Nagelsmann am Mittwochabend, habe es Mathys Tel „teilweise übertrieben“. Der 17-Jährige habe sich im Training mit den Top-Stars des FC Bayern München zeigen wollen. Er habe „viel Mut gezeigt, was mir gefällt“, sagte Nagelsmann. Aber er spielte den Ball so ungern ab.