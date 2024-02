Fußball Grammozis warnt Pokal-Helden vor zu viel Euphorie

Sieben Spiele hatten die Roten Teufel in der 2. Liga nacheinander verloren, Kapitän Marlon Ritter sprach nach dem Sieg in Berlin von „schwierigen Wochen“. Das 4:1 gegen Schalke 04 am vergangenen Freitag sei dann „der Brustlöser“ gewesen, meinte Jan Elvedi, nach nur fünf Minuten erster FCK-Torschütze im ausverkauften Olympiastadion. Dennoch ist Vorsicht geboten: Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur einen Punkt.