DFB-Pokal Gladbachs Jordan rassistisch beleidigt

Erst am Montag hatten die 36 Clubs der 1. und 2. Liga verkündet, sich für mehr Respekt, Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen zu wollen. Die gemeinsame Botschaft für den Spieltag am kommenden Wochenende lautet: „Together! Stop hate. Be a team“ (in etwa: „Gemeinsam! Hass stoppen. Ein Team sein“). Die Aktion findet parallel zu den internationalen Wochen gegen Rassismus vom 11. bis 24. März statt.