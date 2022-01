DFB-Pokal : Gladbach ohne Kramer und Beyer - Ginter-Einsatz möglich

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach muss im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) bei Hannover ohne Jordan Beyer und Christoph Kramer auskommen.

Ob Matthias Ginter, den die Borussia gerne noch im Winter abgeben möchte, in Hannover spielt, ließ Hütter offen. „Ich habe eine Entscheidung für das Spiel am Samstag getroffen. Jetzt kommen die Spiele im Pokal und gegen Union Berlin am Samstag“, sagte Hütter, der zudem die Möglichkeit bekräftigte, Ginter zusammen mit Neuzugang Marvin Friedrich spielen zu lassen.