DFB-Pokal : Gikiewicz gegen Lohne im FCA-Tor - Rexhbecaj eine Option

Ist mit Augsburg in Lohne gefordert: FCA-Coach Enrico Maaßen. Foto: Matthias Balk/dpa

Augsburg Neuzugang Elvis Rexhbecaj vom FC Augsburg darf sich nur wenige Tage nach seiner Verpflichtung gleich Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz im DFB-Pokal machen.

Die Augsburger treten am Sonntag (15.31 Uhr) beim niedersächsischen Fußball-Regionalligisten Blau-Weiß Lohne an. Sie haben Mittelfeldspieler Rexhbecaj in der vergangenen Wochen vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Der 24-Jährige hat einen Vertrag bis zum Sommer 2026 unterschrieben. Er ist eine Alternative für Niklas Dorsch, der wegen eines angebrochenen Mittelfußes noch mehrere Wochen ausfällt.