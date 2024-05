DFB-Pokal-Finale Funkel sagt „danke und tschüss“ - geht aber nicht ganz

„Die Mannschaft hat alles, was in ihr steckt auf den Platz gebracht. Wir haben mit sehr viel Herz verteidigt“, lobte Funkel. Der Außenseiter aus der zweiten Liga spielte nach der Gelb-Roten Karte für Odilon Kossounou eine Halbzeit lang in Überzahl, konnte diese aber nicht nutzen. Vor dem Absturz in die dritte Liga hatte Funkel die Pfälzer retten können. Den Rückstand durch ein Tor von Granit Xhaka (16. Minute) konnte er halt nicht selbst wettmachen, weil er nicht mehr wie vor 39 Jahren im Endspiel mit Bayer Uerdingen auf dem Rasen stand. Damals half er mit, den FC Bayern München mit 2:1 zu schlagen.