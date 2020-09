1. Runde DFB-Pokal : Fürth dominiert gegen Meinerzhagen erst in der Verlängerung

Fürth Die SpVgg Greuther Fürth hat mit einem Kraftakt eine bittere Pokal-Überraschung gegen die wackeren Amateurfußballer des RSV Meinerzhagen abgewendet.

Beim am Ende deutlichen 6:1 (1:1, 0:0) hatten die Franken erst in der Verlängerung leichtes Spiel. Nach den Treffern des ehemaligen Bayern-Profis Julian Green (99. Minute) sowie der Doppelpacker Marco Meyerhöfer (103./105.) und Dickson Abiama (113./118.) zog der Fußball-Zweitligist am Ende doch noch vom Resultat her souverän in die zweite Runde ein.