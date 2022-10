KSC-Profi : Franke hofft auf Pokal-Einsatz nach Stammzellspende

Karlsruhe Fußball-Profi Marcel Franke vom Zweitligisten Karlsruher SC hofft nach seiner Stammzellspende auf einen Einsatz im DFB-Pokal.

„Ich habe am Montagmorgen das erste Mal wieder trainiert und hoffe am Mittwoch auf ein erfolgreiches Pokalspiel“, sagte der Innenverteidiger beim TV-Sender Sport1. Der KSC muss in der zweiten Pokalrunde beim Ligakonkurrenten SV Sandhausen antreten.