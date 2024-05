DFB-Pokal-Finale FCK rechnet mit saftiger Geldstrafe nach Pyro im Endspiel

Kritik am Deutschen Fußball-Bund (DFB) wegen der Kontrollen wollte Hengen nicht aufkommen lassen. „Das kennen wir selber aus eigener Erfahrung. Das ist sehr, sehr schwierig. Bestimmte Wege werden immer gefunden.“ Grundsätzlich müsse man sich aber im Profifußball etwas einfallen lassen: „Jedes Jahr wird's immer mehr. Ich glaube, dass es so nicht weitergehen kann.“ Das Sportgericht des DFB hat in der abgelaufenen Saison praktisch jede Woche Geldstrafen wegen verbotener Pyrotechnik bei Spielen in der 1. und 2. Liga verhängt.