Als erster Viertligist : FC Saarbrücken nach irrem Elfer-Krimi im Pokal-Halbfinale

Völklingen Der 1. FC Saarbrücken hat DFB-Pokal-Geschichte geschrieben und als erster Fußball-Viertligist das Halbfinale des 1935 gegründeten Wettbewerbs erreicht.

Tobias Jänicke hatte Saarbrücken in der 31. Minute in Führung gebracht. Nachdem Rouwen Hennings gegen Ende (83.) mit einem Foulelfmeter an Keeper Daniel Batz gescheitert war, gelang Zanka in der 90. Minute der Ausgleich. Für den Sieg der Saarländer vor 6800 Zuschauern in Völklingen sorgte Zanka dann, als er beim letzten Elfmeter an Batz scheiterte. Der FCS steht erstmals seit 1985 wieder im Halbfinale.