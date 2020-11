DFB-Pokal : FC Bayern bei Holstein Kiel erst am 13. Januar

FC Bayern bei Holstein Kiel erst am 13. Januar

München Der FC Bayern bestreitet sein Zweitrundenspiel im DFB-Pokal bei Holstein Kiel erst am 13. Januar (20.45 Uhr).

Der Titelverteidiger aus München hatte den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den Fußball-Zweitligisten aus Kiel „aufgrund der enormen Anzahl der Spiele bis Weihnachten per Antrag um eine Verlegung gebeten“. Dies teilten die Münchner mit. Ursprünglich war die Partie im Kieler Holstein-Stadion für den 23. Dezember angesetzt gewesen.

Das Spiel wird live in der ARD übertragen. Die Partie von Borussia Dortmund bei Eintracht Braunschweig am 22. Dezember zeigt der Sender Sport1 ab 20.00 Uhr. Die zweite Runde startet an diesem Tag mit vier Spielen ab 18.30 Uhr, darunter das Duell der Bundesligisten FC Augsburg und RB Leipzig. Ab 20.45 Uhr folgen drei weitere Spiele.