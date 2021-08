DFB-Pokal : FC Augsburg schlägt Greifswalder FC nach Stotterstart

Augsburgs Fredrik Jensen (l) kommt vor Greifswalds Rudolf Sanin an den Ball. Foto: Stefan Sauer/dpa

Greifswald Der Fünftligist aus Mecklenburg-Vorpommern schockt die Schwaben mit einem frühen Führungstreffer. Am Ende fehlt Greifswald die Kraft, und die Augsburger arbeiten sich in die zweite Pokalrunde.

Die Gastgeber erwischten im Volksstadion einen Traumstart: Kapitän Jovanovic spielte im ersten echten Angriff Knechtel auf dem linken Flügel frei, und der Neuzugang vom Chemnitzer FC schob den Ball überlegt am chancenlosen Augsburger Keeper Rafal Gikiewicz vorbei.

Erst allmählich erhöhten die Schwaben den Druck. Nachdem Alfred Finnbogason per Seitfallzieher und per Kopf am guten GFC-Schlussmann Adam Marczuk gescheitert war (35., 40.), erzielte der aufgerückte Innenverteidiger Winther nach einer Ecke aus kurzer Distanz den Ausgleich.