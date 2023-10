DFB-Pokal FC 08 Homburg im Pokal wieder „die mit den Kondomen“

FC 08 Homburg - da war doch was. Wenn der in der vierten Liga verschwundene frühere Bundesligist im DFB-Pokal die SpVgg Greuther Fürth empfängt, werden Nostalgiker an ein Kapitel kuriose deutsche Fußball-Geschichte erinnert. Der saarländische Club läuft an diesem Dienstag (18.00 Uhr/Sky) mit einer Billy-Boy-Werbung auf dem Trikotärmel auf - als Reminiszenz an den einst Aufsehen erregenden Coup mit einem Kondomhersteller als Hauptsponsor.