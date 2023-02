DFB-Pokal : „Extrem gute Kreativität“: Nagelsmann-Lob für Cancelo

Mainz Dem FC Bayern gelingt ein Pokal-Befreiungsschlag bei Mainz 05. Neuzugang João Cancelo hat bei seinem Blitzdebüt einen starken Einstand und bereitet das erste Tor vor - obwohl er das gar nicht sollte.

„Es war eine gute Flanke, aber wie Choupo-Moting sie vollendet hat, war noch mal besser“, sagte der 28-jährige Leihspieler von Manchester City bescheiden. „Ich bin sehr glücklich, zu diesem Sieg beigetragen zu haben.“ Abgesehen von dieser kunstvollen Vorarbeit erhielt er viel Lob für sein Blitzdebüt nur einen Tag nach seiner Ankunft in München. „Er hat es sehr gut gemacht und das umgesetzt, was wir wollten. Er hat eine extrem gute Kreativität“, kommentierte Nagelsmann die Cancelo-Premiere.

„Ein ziemlich guter Auftritt“

Nach dem Fehlstart ins neue Jahr mit drei Unentschieden und dem Krisengerede beim Branchenführer herrschte nach dem überzeugenden Befreiungsschlag nun wieder gute Laune. „Es gibt schlimmere Krisen“, sagte Nagelsmann, der mit der unerwarteten Umstellung des Spielsystems von Vierer- auf Dreierkette neuen Esprit in die Offensive brachte. „Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, wer gewinnen will“, betonte Kimmich.

Remis-Serie gegen Wolfsburg beenden

Beim VfL Wolfsburg soll am Sonntag (17.30Uhr/DAZN) auch in der Bundesliga die Remis-Serie beendet werden, „weil sonst der Vorsprung in der Tabelle weg ist“, so Nagelsmann. Der 1. FC Union Berlin hat nur einen Punkt weniger auf dem Konto.

„Gegen Mainz hat die Mannschaft erstmals in diesem Jahr ihr wahres Gesicht gezeigt“, twitterte der nach dem Fehlstart ungehaltene Vorstandschef Oliver Kahn nun anerkennend. „Diese Einstellung müssen wir nun aber auch in der Bundesliga direkt gegen Wolfsburg auf den Platz bringen.“

Auch Präsident Herbert Hainer war nach der Pokal-Gala gegen überforderte Mainzer wieder hoffnungsvoll. „Die Mannschaft hat wieder gezeigt, wozu sie in der Lage ist. Diese Begeisterung und Gier, gewinnen zu wollen, will ich in Wolfsburg wiedersehen“, forderte er. Am Trainer hat er in dieser Mini-Krise nie gezweifelt: „Julian findet immer Lösungen. Ich war überzeugt, dass eine auch diesmal findet.“