DFB-Pokal : Essen schockt Düsseldorf - Auch Bundesliga-Trio weiter

Essen Rot-Weiss Essen ist als einziger Viertligist in das Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen und hat durch einen 3:2-Sieg Fortuna Düsseldorf blamiert. Außerdem entschied der VfB Stuttgart das einzige Bundesliga-Duell am Mittwoch für sich.

Die Fortuna, die auch im Viertelfinale der Vorsaison an einem Viertligisten gescheitert war, agierte in Essen überlegen. Allerdings genügte der Mannschaft von Trainer Uwe Rösler ein Doppelpack von Rouwen Hennings (36. Minute/87.), der seinen zweiten Treffer per Strafstoß erzielte, nicht. Simon Engelmann nutzte einen Patzer von Ersatzkeeper Raphael Wolf zum 1:0 für RWE (15.). Noch vor der Pause brachte Marco Kehl-Gomez die Hausherren wieder in Führung (39.) und in der 70. Minute sorgte Oguzhan Kefkir für die Vorentscheidung zugunsten der Essener.