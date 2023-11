DFB-Pokal Elfmeterkrimi: Magdeburg im Achtelfinale

In der ersten Partie beider Teams in diesem Wettbewerb trafen Herbert Bockhorn (3. Minute) und Connor Krempicki (11.) zunächst für die Gäste. Eigentore von Magdeburgs Daniel Heber (60.) und Cristiano Piccini (68.) brachten die Kieler zurück - und in die Verlängerung. Der eingewechselte Xavier Amaechi (93.) erzielte dann die erneute Führung der Gäste, ehe Benedikt Pichler (120.+2) erneut ausglich. Der ehemalige Kieler Ahmet Arsland verwandelte den entscheidenden Elfmeter.