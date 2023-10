DFB-Pokal Eggestein köpft St. Pauli gegen Schalke ins Achtelfinale

Die Hausherren kamen hoch motiviert aus der Halbzeitpause. Der frisch eingewechselte Connor Metcalfe (48.) forderte mit einem strammen Schuss vom Strafraumrand Ralf Fährmann, der den Ball gerade noch über die Latte lenken konnte. Hartel erzielte wenig später per Handelfmeter den verdienten Ausgleich. In der Verlängerung traf dann Eggestein, der in den vorherigen vier Spielen fünf Tore erzielt hatte, per Kopfball nach Freistoß von Hartel zum Sieg.