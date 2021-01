DFB-Pokal : Duell der Final-Spezialisten: Bosz will nach Berlin

Duell der Final-Spezialisten: Bosz will nach Berlin

Hat am Pokalfinale in Berlin Gefallen gefunden: Bayer-Coach Peter Bosz. Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters/Pool/dpa

Leverkusen In den vergangenen vier Pokal-Endspielen war dreimal entweder Frankfurt oder Leverkusen dabei. Am Dienstag treffen die beiden im Nachholspiel der 2. Runde aufeinander. Und schielen schon wieder ein wenig nach Berlin.

Es ist ein Duell der Pokal-Spezialisten: Wenn Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt an diesem Dienstag (20.45 Uhr/Sky) im Nachsitzen den vorletzten Achtelfinalisten im DFB-Pokal ermitteln, haben beide schon den Traum von Berlin im Hinterkopf.

Die Niederlage (2:4) dort ärgerte Trainer Peter Bosz mächtig, obwohl sein Team dem FC Bayern München unterlag. Doch der Ehrgeiz, diesmal den fehlenden Schritt zu gehen, ist groß beim Niederländer. „Wir haben gesehen, was es mit der Mannschaft macht, wenn man ein Finale spielt“, sagte Bosz. Und dann ergänzte der 57-Jährige lachend: „Aber wenn man ein Finale spielt, will man es auch gewinnen. Also lass uns sagen: Diesmal wollen wir es auch gewinnen.“