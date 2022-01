DFB-Pokal : Die Außenseiter träumen vom Pokalsieg

Berlin Vier Zweitligisten sind insgesamt weiter. Dafür auch kein Gladbach mehr. Dem DFB-Pokal winkt ein interessantes Endspiel. Vorher kommt aber das Viertelfinale.

Oh weh, HaHohe: Man stelle sich vor, am 21. Mai in einem dann womöglich ausverkauften Berliner Olympiastadion gewinnt ein Berliner Bundesligist den DFB-Pokal - und der heißt 1. FC Union. 2001 waren die Eisernen mal im Endspiel, damals noch als Regionalligist. 21 Jahre später ist der Club aus Köpenick gestandener Bundesligist - und die Nummer eins in Berlin. „Es ist schwer zu sagen, so direkt nach dem Spiel, wer die Nummer eins und zwei ist“, befand zwar Herthas Profis Maximilian Mittelstädt. Es seien einfach alle extrem enttäuscht - alle, bei der Hertha. Denn nach dem 0:2 in der Liga bei Union kassierten die Herthaner diesmal im Pokal ein 2:3 zu Hause. Dass die Eisernen Tabellenfünfter in der Liga mit neun Punkten mehr sind, spricht auch für den Club aus Berlin-Köpenick.