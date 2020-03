Bayer Leverkusen steht im Halbfinale des DFB-Pokals : Zwei Asse trumpfen auf

Leverkusen Leverkusen tanzt nach packendem Pokalsieg gegen Union Berlin weiter auf drei Hochzeiten. Einwechselspieler Diaby und Bellarabi drehen die Partie.

Inmitten von fünf englischen Wochen am Stück strotzt die Werkself auch wegen ihrer Joker nur so vor Selbstvertrauen. „Wenn du im Halbfinale bist, willst du ins Finale“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes entschlossen. Und Trainer Bosz fügte mit Blick auf Bundesliga und Europa League hinzu: „Wir wollen auf allen Hochzeiten weiter mitspielen.“

Rotation ohne großen Qualitätsverlust und Impulse von der Bank sind bei der Werkself in dieser Spielzeit an der Tagesordnung. Sechs Jokertore in der Liga brachten dem DFB-Pokalsieger von 1993 bereits sieben Punkte – kein Team profitierte mehr von seinen Einwechselspielern. Bereits beim 3:2 in Berlin in der Bundesliga waren die von der Bank kommenden Diaby und Bellarabi mit ihren späten Treffern die spiel­entscheidenden Akteure.