Fußball-Saison 2024/25 Erste Runde im DFB-Pokal – Termine für FCS und SVE stehen fest

Kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft (EM) am Freitag, 14. Juni, mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in München hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen weiteren wichtigen Termin bekannt gegeben. Dabei geht es um ein Datum für den 1. FC Saarbrücken, den sich dessen Fans jetzt schon im Kalender anstreichen sollten – die erste Begegnung im DFB-Pokal in der Saison 2024/25. Auch der Termin für die SV Elversberg steht nun fest.