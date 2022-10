Pokal-Aus für Drittligisten : Pokalträume sind ausgeträumt: SV Elversberg verliert knapp gegen VfL Bochum

Foto: Heiko Lehmann 29 Bilder SV Elversberg schlägt VfL Bochum knapp in der Verlängerung

Elversberg Die Elversberger DFB-Pokal-Träume sind ausgeträumt. An diesem Dienstagabend verloren die Saarländer als Tabellenführer der Dritten Fußball-Liga gegen den Bundesligisten VfL Bochum.

Von Heiko Lehmann

Matchwinner für die Bochumer war Kapitän Anthony Losilla mit einem Gurkentor in der 84. Minute. Die Elversberger hatten über 90 Minuten die klar besseren Torchancen.

SVE-Trainer Horst Steffen änderte seine Startformation nach dem 2:0-Sieg gegen Viktoria Köln auf einer Position: Für Valdrin Mustafa spielte Kevin Koffi von Beginn an im Sturm. Steffen setzte auf Koffis Erfahrung. Der Torjäger von der Elfenbeinküste erzielte schon beim 4:3-Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen ein Tor und war einer der besten Spieler auf dem Platz.

Vor 6900 Zuschauern in der Ursapharm in Elversberg war Koffi mit seinen 36 Jahren aber keineswegs der Opa auf dem Platz. Bochums Kapitän Anthony Losilla ist ebenfalls 36 Jahre alt und noch drei Monate älter als Koffi.

Die ersten, die am Dienstagabend jubeln durften, waren die Elversberger Fans. Während des Aufwärmens wurde über die Lautsprecher verkündet, dass SVE-Kapitän seinen Vertag um ein Jahr bis Sommer 2024‘verlängert hat.

Das Spiel begann für Conrad aber alles andere als optimal. Der Innenverteidoger musste in der 14. Minute wegen Wadenproblemen ausgewechselt werden. Für ihn kam Lukas Pinckert in die Partie. Die SV Elversberg hatte zu Beginn mehr vom Spiel und auch die beste Torchance in der ersten Halbzeit. In der 15. Minute kam Koffi acht Meter vor dem Bochumer Tor an den Ball, schoss aber einen Meter neben die Kiste. Danach wurde der Bundesligist besser, hatte aber keine Chance, die man machen muss.

Auch der Beginn der zweiten Halbzeit ging an Elversberg. Nach einem Konter in der 68. Minute schoss Jannik Rochelt aus 16 Meter an die Unterkante der Querlatte, von wo aus der Ball vor die Torlinie sprang. Nur zwei Minuten später hämmerte Luca Schnellbacher den Ball nach dem nächsten Konter in den Winkel, doch Schiedsrichter Sven Waschitzki-Günter gab das Tor wegen abseits nicht. Die SVE war zu diesem Zeitpunkt voll im Spiel und stand in der Defensive sicher. Steffen brachte mit Nick Woltemade und Sinan Tekerci für Kevin Koffi und Manuel Feil zwei frische Offensivkräfte (72.).