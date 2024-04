Kurz vorm DFB-Pokal-Halbfinale FCS-Trainer Rüdiger Ziehl „überrascht“ vom Zustand des Rasens

Tabellenführer Bayer Leverkusen ist im DFB-Pokal als einzig verbliebener Fußball-Bundesligist sowohl im Halbfinale als auch auf den Titelgewinn klarer Favorit. Das berichtet der Sportinformationsdienst (SID) mit Bezug auf Wettanbieter bwin. Demnach ist die Quote für den zweiten Pokalsieg der Werkself mit 1,22 von allen vier Halbfinalisten mit Abstand am geringsten. Ein Sieg der Leverkusener im Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist sogar nur mit einer Quote von 1,16 notiert.