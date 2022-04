DFB-Pokal : Unbeschreiblicher Jubel bei Freiburgern: Nach Sieg beim HSV steht Mannschaft im Finale

Hamburg Der SC Freiburg steht erstmals im DFB-Pokal-Finale. Das 3:1 beim Zweitligisten Hamburger SV war hoch verdient. Die Freude über den Sieg zeigte sogar den Trainer von einer eher unbekannten Seite. Heute steht das zweite Halbfinale an. Dann entscheidet sich, wer Freiburgs Gegner in Berlin wird.

Sogar Christian Streich gab für einen Moment das Feierbiest. Auf dem Rasen im Hamburger Volksparkstadion stand am Dienstagabend, 19. April, der Trainer des SC Freiburg allein vor den 6000 mitgereisten Fans und feierte den erstmaligen Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel in Berlin. Das 3:1 beim Fußball-Zweitligisten HSV im Halbfinale ist ein Meilenstein in der Club-Geschichte, der eng mit dem Namen des 56-Jährigen verbunden ist. Und ein weiterer kann im Mai erreicht werden: die erstmalige Qualifikation für die Champions League.