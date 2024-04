Zweites Halbfinale gegen Düsseldorf gewonnen Leverkusen steht mit Kaiserslautern im DFB-Pokal-Finale

Nach dem ersten Halbfinale um den DFB-Pokal zwischen 1. FC Saarbrücken und 1. FC Kaiserslautern (0:2) am Tag zuvor im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken steht jetzt der zweite Gegner fest. Xabi Alonso klatschte diesmal schon vor dem Schlusspfiff am Mittwochabend, 3. April, mit seiner gesamten Bank ab. Als sein erster Einzug ins Pokalfinale als Coach dann auch offiziell besiegelt war, herzte der Fußballtrainer von Bayer Leverkusen ausgelassen seine Spieler und ging mit in die Kurve, wo die Bayer-Fans den Klassiker „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ in Endlosschleife sangen.