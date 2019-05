RB Leipzig spielt gegen Bayern München : Ein DFB-Pokalfinale auf Biegen und Brechen

Berlin Beim FC Bayern München und RB Leipzig könnten die Vorzeichen vor dem Endspiel am Samstagabend nicht unterschiedlicher sein.

Rekordsieger FC Bayern München will seine Saison veredeln und Trainer Niko Kovac stärken, Finaldebütant RB Leipzig kann sich mit einem Sieg als neuer Dauerrivale in Stellung bringen: Im Pokalfinale an diesem Samstag in Berlin zwischen dem Branchenprimus aus München und dem Emporkömmling aus Leipzig (20 Uhr/ARD und Sky) steckt jede Menge Brisanz.