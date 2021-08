„Schuldhaftes Verhalten“ : DFB-Gericht bestätigt Wolfsburger Pokal-Aus

Wechselte in Münster einmal zuviel: Wolfsburg-Coach Mark van Bommel (l, hier mit Maximilian Philipp). Foto: Marco Steinbrenner/Kirchner-Media/dpa

Frankfurt/Main Für den VfL Wolfsburg ist der DFB-Pokal passé. Das DFB-Bundesgericht weist die Berufung des Bundesligisten gegen die Aberkennung des 3:1-Sieges gegen Preußen Münster wegen eines Wechselfehlers zurück.

Der VfL Wolfsburg konnte auch in der juristischen Verlängerung das Pokal-Aus nicht mehr verhindern.

Das DFB-Bundesgericht unter dem Vorsitz von Achim Späth sah es in der Berufungsverhandlung in Frankfurt als erwiesen an, dass der Bundesligist für den Wechselfehler im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim Viertligisten Preußen Münster voll und ganz die Verantwortung trägt. „Es bleibt bei dem Ergebnis der ersten Instanz“, sagte Späth.