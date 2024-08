DFB-Pokal Der „kleine Schlawiner“ trifft - Eintracht setzt auf Ekitiké

In Braunschweig brachte Ekitiké die PS auf die Straße. „Ich bin bei 100 Prozent und fühle mich gut. Dafür hatten wir ja die Vorbereitung“, sagte der Stürmer mit einem Schmunzeln. Wohl wissend, dass er sich in den vergangenen Wochen auch immer mal wieder eine Auszeit genommen hatte. Ekitiké sei ein „kleiner Schlawiner“, sagte Toppmöller. Wenn er so auftritt wie in Braunschweig, werden sie das bei der Eintracht aber gerne in Kauf nehmen.