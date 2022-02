DFB-Pokal : Cup der Außenseiter - Duell der Andersdenkenden in Berlin

Berlin So groß war die Chance auf einen Pokal-Coup lange nicht mehr. Die acht Viertelfinalisten sehen angesichts der Abwesenheit von FC Bayern und Borussia Dortmund ungeahnte Möglichkeiten.

Das Duell der Andersdenkenden aus Berlin und Hamburg am Dienstag (20.45 Uhr/ARD/Sky) im Stadion an der Alten Försterei steht symbolhaft für eine verrückte Pokalrunde. Mit St. Pauli bilden Hannover 96 und die direkten Kontrahenten vom Hamburger SV und Karlsruher SC ein Zweitliga-Quartett unter den letzten Acht.

Das Fehlen der Top-Teams macht die Aussichten verheißungsvoll: nicht nur auf den großen Gold-Cup mit dem markanten grünen Kristall im Finale am 21. Mai im Berliner Olympiastadion, sondern auch auf das Ticket für die Europa League. „Natürlich ist der diesjährige Pokal auch für uns eine ganz besondere Möglichkeit“, sagte Freiburgs Sportdirektor Jochen Saier. „Dass wir in diesem Wettbewerb noch dabei sind, ist für uns außergewöhnlich“, merkte Trainer Christian Streich an, der am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD/Sky) die Breisgauer ins einzige reine Bundesliga-Duell beim VfL Bochum führt.