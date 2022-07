DFB-Pokal : Clevere Stuttgarter gewinnen in Dresden in Unterzahl

Clevere Stuttgarter gewinnen in Dresden in Unterzahl

Darko Churlinov (l) trifft zur Stuttgarter Führung in Dresden. Foto: Robert Michael/dpa

Dresden Der VfB Stuttgart hat die knifflige Pokal-Aufgabe Dynamo Dresden gelöst. Am Ende reicht dem Bundesligisten die größere Cleverness.

Darko Churlinov hat den VfB Stuttgart in die zweite Runde des DFB-Pokals geführt. Der Treffer des 22-Jährigen in der 33. Minute reichte dem Fußball-Bundesligisten bei Drittligist Dynamo Dresden zum 1:0 (1:0)-Sieg.

Vor 22.644 Zuschauern mussten die Schwaben nach einer Gelb-Roten Karte für Waldemar Anton nach 67 Minuten in Unterzahl spielen. Dynamo blieb damit auch im 21. Pflichtspiel des Jahres 2022 ohne Sieg.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo schickte mit Josha Vagnoman nur einen Neuzugang in die Startelf. Außerdem begann auch die bisherige Schalke-Leihgabe Churlinov.

Dynamo zwingt den VfB zu Einzelaktionen

Dynamo, im Auftaktspiel der 3. Liga daheim 3:4-Verlierer gegen den TSV 1860 München, überließ dem Favoriten die Spielgestaltung, ohne in den ersten 25 Minuten groß in Gefahr zu geraten. Die Dresdner stellten geschickt die Räume zu, was den VfB zu Einzelaktionen zwang. Diese wurden zumeist noch vor dem Strafraum abgefangen.